مجلس الهلال يقرر فتح تحقيق حول انتقال شيبوب إلى سيمبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علم مصادر أنّ مجلس الهلال قرّر فتح تحقيق بشأن خطوة انضمام اللاعب شرف الدين شيبوب إلى نادي سيمبا التنزاني مؤخرًا.

وقال رئيس القطاع الرياضي بنادي الهلال الطريفي الصديق في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّ اللاعب غادر إلى تنزانيا دون علم النادي، ولم يخطر الإدارة.

وأوضح الطريفي أنّ النادي سيعمل على معرفة كيفية سفر اللاعب إلى تنزانيا رغم أنّ جواز سفره بطرف القطاع الرياضي.

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وأضاف” صحيح أنّ عقد شيبوب مع الهلال انتهى ولكّن وبحسب لوائح اتحاد الكرة كان يتوّجب عليه إكمال الدوري”.

وكان شيبوب قد وقّع عقد مع سيمبا التنزاني لمدة عامٍ بعد نهاية فترته مع الهلال السوداني في مايو الماضي.

باج نيوز