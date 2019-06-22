اتجاه داخل قوى إعلان الحرية والتغيير لقبول المبادرة الإثيوبية بمقترح ٧+٧+١

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الجمعة، أن الرأي الغالب حول المبادرة الإثيوبية هو قبولها، مشيرة إلى أنها ستعلن موقفها اليوم السبت.

وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير “عمر الدقير” إن أغلب القيادات قبلت المبادرة، وإن الإعلان سيكون السبت للبدء في تنفيذها على الأرض.

والجمعة، صرح مصدر قيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان بأنهم تسلموا الخميس مبادرة مكتوبة من الوساطة الإثيوبية الأفريقية تتصل بحل الخلاف بشأن المجلس السيادي.

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وقال المصدر في تصريحات صحفية إن المبادرة حملت مقترح منح المدنيين 7 مقاعد في مجلس السيادة ومثلها للمجلس العسكري بجانب شخص ثامن يختاره الطرفان بالتوافق (شخصية قومية مدنية بتوافق الطرفين)، على أن يكون شخصية محايدة بجانب رئاسة دورية.

وأشار إلى أن المقترح وجد موافقة مبدئية من قبل الحرية والتغيير، التي يفترض أن ترسل ردها للوسيط الإثيوبي السبت.

وتتصاعد مخاوف في السودان، من احتمال تكرار ما حدث في دول عربية أخرى، من حيث التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.