بسبب اطفال الدعم السريع.. أمريكا تدرج السودان في قائمة الدول المجندة للأطفال في الحروب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قررت وزارة الخارجية الامريكية إدارج السودان ضمن قائمة الدول المجندة للأطفال، في الحروب والنزاعات، وضمت القائمة (السودان وجنوب السودان وبعض الدول) ، وطالبت بانهاء تسريح الاطفال المجندين في قوات الدعم السريع، وبمحاسبة المسؤولين عن عمليات تجنيدهم، ونددت الخارجية الامريكية في تقريرها بأستخدام الأطفال في التجنيد والنزاعات والحروب.

وقالت السفارة الامريكية في منشور لها على موقع (فيسبوك)، أن وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو أصدر التقرير السنوي في واشنطون قبل ثلاثة أيام، وأعربت عن شعور الخارجية الامريكية بالقلق من هذه الظاهرة، وأرجعت إدراج السودان بالقائمة بسبب تجنيد قوات الدعم السريع للأطفال وأستخدامهم في الفترة من 1 أبريل 2018 إلى 31 مارس 2019، وأشارت إلى أن المسؤولين عن هذه العملية موجودين في المجلس العسكري الإنتقالي، وطالبتهم بتسريح الجنود الأطفال وانهاء تجنيدهم، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن هذه العملية بموجب قوانين السودان.