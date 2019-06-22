اسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء اليوم السبت 22 يونيو 2019م

الخليج 365: ارتفعت اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي في السودان بدوافع مختلفة ابرزها ارتفاع نسبة الطلب وقلة العرض تزامنا مع استمرار اغلاق الانترنت الذي فاقم ازمة تحويلات المغتربين في التعاملات خارج السوق السوداء والذي تحتل جزء كبيرا من التداولات المالية بعيدة عن البنوك المحلية اضافة الى الوضع السياسي الراهن وفق مصادر موقع الخليج 365 . الدولار الامريكي 68.00 جنيها الريال السعودي 18.05 جنيها Advertisements الدرهم الاماراتي 19.10 جنيها اليورو 77جنيه الجنيه الاسترليني 89.45 جنيه الجنية المصري 3.90 جنيه الريال القطري 18.60 جنيه

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