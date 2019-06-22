استئناف حركة الطيران بمطار معيتيقة في طرابلس

أعلن مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، اليوم، استئناف حركة الملاحة بعد توقف مؤقت إثر سقوط قذائف مجهولة المصدر داخله.

وقالت إدارة مطار معيتيقة، عبر صفحتها بموقع فيس بوك، إنه بعد توقف الملاحة الجوية لساعتين، تم إعادة فتح المطار من جديد، وهبطت طائرة الخطوط الجوية الأفريقية القادمة من مطار إسطنبول الدولي، كما أقلعت طائرة لهذه الشركة إلى مطار قرطاج الدولي في تونس- بحسب إدارة المطار.

وكان محمد قنيوه، المتحدث الرسمي باسم الخطوط الجوية الليبية صرح لوكالة فرانس برس في وقت سابق ان سقوط قذائف داخل مطار معيتيقة الدولي ادى الى توقف "مؤقت" لحركة الملاحة.

كما تسبب في تحويل رحلة من تركيا إلى مطار مصراتة.وتبعد مدينة مصراتة 200 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة.

ولم تتبن أي جهة سقوط القذائف، لكن قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني اتهمت الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بالوقوف وراء الحادثة.