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عاجل.. القوات الأمريكية تستعد لإجلاء المئات من قاعدة عسكرية في العراق

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أفادت فضائية "العربية عاجل" مساء اليوم الجمعة"، نقلاً عن "رويترز" إن القوات الأمريكية تستعد لإجلاء بعض متعاقدي لوكهيد مارتن وساليبورت من قاعدة عسكرية بالعراق.

وقالت واشنطن، أنها ستجلي مئات المتعاقدين الأميركيين من قاعدة جوية في العراق بسبب تهديدات أمنية محتملة، مشيرة إلى إن الذين سيتم إجلائهم من العراق يتبعون لشركتي "لوكهيد مارتن"و"ساليبورت".

وحسب "رويترز"، إجلاء المتعاقدين الأميركيين من قاعدة "بلد" الجوية في العراق سيتم قريبا.

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