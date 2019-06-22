عاجل.. إطلاق نارعلى ثكنة عسكرية شمال تونس

أوقفت وحدات عسكرية تونسية، الجمعة، شخصين فيما أصيب ثلاثة آخرين أثناء تبادل لإطلاق نار في ثكنة عسكرية شمال تونس.

وأفادت وزارة الدفاع بشأن حادث إطلاق النار الذي وقع بعض ظهر اليوم، بأن ثلاثة أشخاص تعمدوا الاقتراب من السور الخارجي للثكنة العسكرية "بنيقرو" بمدينة منزل جميل التابعة لولاية بنزرت، حيث بادر أحدهم بإطلاق النار مباشرة على الحارس.

وأوضحت الوزارة أن الحارس قام برد فعل فوري بإطلاق النار على العنصر المهاجم وإصابته على مستوى ساقه.

وأفاد المصدر بإيقاف وحدات التدخل العسكري بالثكنة، العنصرين المرافقين والاحتفاظ بهما في انتظار أن يتولّى القضاء العسكري والجهات الأمنية التحقيق في الحادث.

ونقل العنصر المصاب إلى المستشفى العسكري الجهوي لتلقي الإسعاف بينما ضبطت الوحدات العسكرية لدى الموقوفين 10 خراطيش وبندقية صيد.