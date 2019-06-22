القبض على قيادي في تنظيم "داعش" شمالي العراق

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الجمعة، القبض على ما يسمى مسؤول "ديوان الغنائم" في تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول) في مدينة القيروان بمحافظة نينوى شمالي البلاد.
وقالت المديرية في بيان "تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى، وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في حي التنك بالجانب الأيمن من الموصل"، لافتة إلى أن "هذا الإرهابي عمل مسؤولا عن ما يسمى بديوان الغنائم في القيروان، ولديه أحد أولاده من الدواعش كان قد قتل على يد قواتنا الأمنية أثناء معارك التحرير".
وأعلن العراق في ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة إسلامية".
ويكرر "داعش" بين فترة وأخرى استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها خلال عمليات التحرير، إلا أن القوات الأمنية تحبط غالبية تلك العمليات وتوقع خسائر بين عناصر التنظيم.
وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.
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