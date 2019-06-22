الجيش اليمني يصد هجوماً باتجاه التيحتا في الحديدة

صدت قوات الجيش الوطني اليمني، الجمعة، هجوماً للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة، غرب البلاد.

وحاولت مجاميع من الميليشيا، التقدم باتجاه منطقة جبلية في مديرية التحيتا، من الجهتين، الشمالية الشرقية، والجنوبية الشرقية، بهدف الوصول إلى الخط الساحلي في المنطقة، بحسب ما ذكر موقع الجيش اليمني "سبتمبرنت".

وأحبطت قوات الجيش، محاولات الميليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد مصرع عدد من عناصرها، وجرح آخرين.

وتواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية خروقاتها للهدنة الأممية في محافظة الحديدة، وتستمر في مهاجمة مواقع الجيش الوطني اليمني.