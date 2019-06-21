جي ميل يحصل على ميزة الوضع المُظلم في نظام أندرويد

من المحتمل أن الكثير من مستخدمي أندرويد ينتظرون خاصية الوضع المُظلم "السمة الداكنة" من على تطبيق البريد الإلكترني جي ميل "Gmail".

وخاصةً الذين لم يُعجبهم التصميم الجديد صاحب اللون الأبيض، فربما مع أحدث إصدار له، يمكن أن يُهدئون أنفسهم بالسمة المُظلمة.

ومع ذلك، وللأسف الشديد، لا يحتوي تطبيق جيميل الآن في الوقت الحالي على الوضع المظلم الكامل.

حيث كل ما في الأمر هو مجرد بداية، وذلك من خلال تطبيق هذه السمة من على واجهة الإعدادات، كما هو ملاحظ في الصور أدناه.

بالتالي الواجهة الرئيسية للتطبيق، وكذلك الشريط الجانبي لن يدعما الوضع المظلم.

وعلى الرغم من علمنا أن هذا ليس بكثير إلّا أننا نأمل أن يُرضي هذا الأمر بعضًا من الذين ينتظرون الوضع المظلم على أحد تطبيقات جوجل الأكثر استخدامًا.

عمومًا، إذا كان عليك فقط إلقاء نظرة على هذا الوضع المظلم في Gmail بنفسك، يمكنك الحصول على Gmail v2019.06.09 عبر ملفه الـ APK.

Advertisements

ويُذكر أنه في الآونة الأخيرة، تلقت العديد من تطبيقات جوجل،على سبيل المثال.

تطبيق جوجل الرئيسي، و تطبيق Files وتطبيق جوجل درايف وكذلك ملاحظات جوجل على واجهة مستخدم مظلمة خاصة بهم.

كما أعلنت جوجل عن إطلاق ميزة Dynamic Emails لجميع المستخدمين وعلى كافة المنصات الشهر القادم. وهي ميزة مبنية على تقنية AMP، بحيث تتيح للمستخدمين تصفح محتوى البريد الإلكتروني والقيام بعدة مهام دون الحاجة للخروج من التطبيق.

وقد بدأ دعم هذه الميزة على تطبيق جيميل في مارس الماضي ووفرتها لمستخدمي حزمة G Suite.

ولكنها الآن قررت أن توفرها لجميع المستخدمين على كافة المنصات يوم 2 يوليو القادم.

ومن المتوقع أن يكون الدعم الكامل للوضع المظلم على جيميل خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.