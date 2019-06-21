التحالف العربي يعترض طائرتين مسيرتين للحوثيين انطلقتا من صنعاء

أعلن المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي، إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي من صنعاء ودمرتا بالأجواء اليمنية. وأكد المالكي، وفقاً لما ورد عن فضائية "العربية" أن حق التحالف المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات ردع مناسبة لهذه الأعمال العدائية والإرهابية.

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