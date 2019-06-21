تجمع معلمات ومعلمي مدارس الأساس يطالبون بتأجيل العام الدراسي

وكشف التجمع في بيان له أمس، عن خطوات لسحب الثقة من النقابة الحالية تمثلت في جمع توقيعات، واقترح تعويض الأيام المهدرة من العام الدراسي بدون مبرر تربوي مثل عطلة الدورة المدرسية، ووصف الأمر بأنه إرث النظام السابق، وأعلن التجمع توقف التعامل مع أي إدارة للقطاع تعمل ضد إرادة المعلمين ولا تراعي الأقدمية.
وقال البيان إن القرارات المعلنة جاءت بعد التفاكر حول واقع التعليم، وشكا من اهمال دور التعليم والمعلم، وناشد التجمع المعلمين والمعلمات لدراسة الأمر والتوحد حول المطالب.
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