أفادت فضائية "العربية عاجل" اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع على مرسوما يحظر شركات الطيران الروسية القيام برحلات إلى جورجيا اعتبارا من 8 يوليو المقبل.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. بوتين يمنع شركات الطيران الروسية من تسيير رحلات جوية إلى جورجيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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