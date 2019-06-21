احتجاجات متفرقة في عطبرة وتشديد استجابة لدعوة المهنيين

شهدت مدينة عطبرة احتجاجات متفرقة توزعت بين مظاهرات ليلية ومخاطبات جماهيرية في السوق الكبير وحي الشرقي، وجاءت المظاهرات الليلة عقب دعوات قوى الحرية والتغيير لمظاهرات ليلية في الأحياء في المدن والأرياف.

ونظمت لجان المقاومة بالمدينة مخاطبة جماهيرية في السوق الكبير أمس، أدانت فيها فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، وحمّلت المجلس العسكري مسؤولية الضحايا وأرواح الشهداء، وأشارت إلى تناقض تصريحات المجلس العسكري فيما يتعلق بفض الاعتصام، وانتقدت استعانة المجلس بالإدارات الأهلية.

وأكد مصدر في مركزية لجان المقاومة بعطبرة التزامهم بالجدول المعلن من تجمع المهنيين السودانيين، وشدد على ضرورة التصعيد الثوري، وكشف عن نيتهم تسيير مظاهرات ليلية في الأيام القادمة مع توسيع رقعتها لتشمل عدداً أكبر من الأحياء، وقال إن جماهير عطبرة ستحرص على مواصلة ثورتها استكمالاً لمهامها ووفاءً لدماء الشهداء.