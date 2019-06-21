احتجاجات متفرقة في عطبرة وتشديد استجابة لدعوة المهنيين

وأكد مصدر في مركزية لجان المقاومة بعطبرة التزامهم بالجدول المعلن من تجمع المهنيين السودانيين، وشدد على ضرورة التصعيد الثوري، وكشف عن نيتهم تسيير مظاهرات ليلية في الأيام القادمة مع توسيع رقعتها لتشمل عدداً أكبر من الأحياء، وقال إن جماهير عطبرة ستحرص على مواصلة ثورتها استكمالاً لمهامها ووفاءً لدماء الشهداء.
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