مصر وزيمبابوي.. مَن يكسب الرهان في افتتاح الكان؟

يستهل المنتخب المصري، مُشواره في أمم أفريقيا 2019، حينما يستضيف زيمبابوي في العاشرة من مساء اليوم الجمعة على إستاد القاهرة الدولي.

وتنظم مصر البطولة في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل بمُشاركة 24 منتخباً لأول مرة في تاريخ الكان.

ويرغب الفراعنة في تحقيق انطلاقة قوية أمام المُحاربين، لتصدُّر المجموعة الأولى مُبكِّراً، التي تضم أيضاً كلاً من الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

المنتخب المصري أقام معسكراً في برج العرب، خاض خلاله مباراتين وديتين فاز في الأولى على تنزانيا بهدف دون رد، ثم انتصر في الثانية على غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

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وبحسب صحيفة الصيحة خاض منتخب زيمبابوي مباراتين وديتين أيضاً، تعادل في الأولى سلبياً أمام نيجيريا، ثم تعادل في الثانية إيجابياً أمام تنزانيا بهدف لمثله.

ويدخل المنتخب المصري المُباراة مُكتمل الصفوف بعد تأكُّد جاهزية وليد سليمان وشفائه من الإصابة، فيما ظهر محمد صلاح نجم ليفربول وأفضل لاعب في أفريقيا آخر موسمين بصورة جيدة في مباراة غينيا ووضحت استعادة لياقته بعد حصوله على راحة سلبية، عقب تتويجه مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر تأكّد شفاء نجم زيمبابوي خاما بيليات، ولحاقه بالمباراة الافتتاحية أمام مصر، عقب مُشاركته في مران مُنتخب بلاده.

خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، قال في مؤتمر صحفي عُقد ظهر الأربعاء، إنّ المُواجهة أمام زيمبابوي ليست سهلة، مُشيراً إلى أنّ هدف الفراعنة هو تحقيق الفوز بأداءٍ مُقنعٍ، لمنح فريقه قوة دفع في باقي مُشوار البطولة.

فيما قال صنداي تشيدزامبوا، المدير الفني لزيمبابوي، إنّ منتخب بلاده ليس محظوظاً بمواجهة مصر في افتتاح الكان، مؤكداً أنه يرغب في تحقيق نتيجة إيجابية أمام “أقوى منتخبات القارة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)