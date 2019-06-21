الاتحاد الأوروبي يمنح 48,5 مليون يورو لدعم الوضع الانساني في جنوب السودان

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم مبلغ 48,5 مليون يورو لدعم الأوضاع الانسانية في جنوب السودان ، تزامناً مع اليوم العالمي للاجئين يوم الخميس .

وعلى الرغم من توقيع اتفاقية السلام المنشط في جنوب السودان ، إلا أنه ما زال هناك حاجة للمساعدات الانسانية ، حيث هناك ما يقارب المليون شخصاً مشرداً داخلياً ، و سبعة ملايين بحاجة الى المساعدات الانسانية.

و في بيان الخميس، أعلن الاتحاد الاوروبي دعمه للمحتاجين في جنوب السودان في اليوم العالمي للاجئين، و اوضح البيان أن هذا الدعم يأتي بالاضافة الى المليون يورو الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لتعزيز الوقاية من فيروس الإيبولا في البلاد .

Advertisements

وأشار البيان إلى أن هذا التمويل، سيساعد الشركاء للمساهمة في إنقاذ أرواح المواطنين، مشدداً على ضرورة توفير ممرات آمنة للمنظمات الانسانية حتى تتمكن من الوصول الى المحتاجين في اماكنهم.

وقال مفوض الاتحاد الاوروبي للمساعدات الانسانية وادارة الازمات ، كريستوس استلينانيدس ، إن توفير الدعم المالي وحده لا يكفي ، لذلك هناك ضرورة قصوى لتنفيذ اتفاقية السلام، لضمان الاستقرار و الأمن في جنوب السودان.

و يذكر أنه منذ العام 2014م ، ساهم الاتحاد الأوروبي بأكثر من (551) مليون يورو في المساعدات الانسانية في جنوب السودان.