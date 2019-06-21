"الإيقاد" تستعجل جوبا بدفع أموال تنفيذ اتفاق السلام

طالبت الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا “إيقاد”، حكومة جنوب السودان، بدفع الأموال على وجه السرعة لتنفيذ المهام المعلقة في اتفاق السلام المنشط، وتعهدت الحكومة في مايو الماضي بتقديم 100 مليون دولار أمريكي، للإسراع في تنفيذ اتفاق السلام.

وقال مجلس وزراء “الإيقاد” في بيان عقب اجتماعه في إثيوبيا “يحث المجلس حكومة جنوب السودان على دفع الأموال على وجه السرعة لتنفيذ المهام المعلقة كما تعهدت”.

وأشادت الكتلة الإقليمية بـ”التطورات الإيجابية” في تنفيذ اتفاق السلام، ودعت جميع الأطراف إلى مواصلة العمل من أجل السلام.

كما دعا المجلس جميع الأطراف إلى توفير حماية خاصة للنساء والفتيات، وحث مراقبي السلام على إيلاء اهتمام خاص لهذه المسألة وتقديم التقارير بانتظام.

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وأكدت “الإيقاد” على أهمية الدور الخاص للمرأة في عملية السلام، ودعت جميع الأطراف إلى التقيد بالاتفاق المتعلق بمشاركة المرأة في جميع المؤسسات والآليات.

وناشد المجلس، المجتمع الدولي لتعزيز الدعم الذي تم تقديمه لتنفيذ اتفاق السلام.

ووقّع رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، وزعيم المعارضة، رياك مشار، وعدد من جماعات المعارضة، على اتفاق سلام في العام الماضي لكنهم فشلوا في تشكيل حكومة جديدة على النحو المنصوص عليه في الاتفاق بحلول 12 مايو.