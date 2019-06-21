لجنة أطباء السودان تستنكر اعتقال موظفين بوزارة الصحة

وكشفت اللجنة في بيان أن الوقفة الاحتجاجية طالبت بتنفيذ بنود إعلان الحرية والتغيير وأدانت التحرش اللفظي الذي يتعرض له الموظفون والموظفات بالوزارة.
ووصف البيان تعامل المجلس العسكري بالطغيان، وقالت إن اساليب المجلس ستؤدي به إلى السقوط، وأشارت إلى تصاعد المد الثوري في مدن السودان المختلفة. وأكدت اللجنة تضامنها مع الكوادر الطبية، وتعهدت بمواصلة الثورة وتصعيدها.
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