ألقت السلطات القبض على رئيس المريخ المستقيل محمد الشيخ مدني على نحوٍ مفاجئ بعد بلاغٍ دوّن على النادي في قسم الخرطوم شرق. وحسب”باج نيوز” أنّ الخطوة جاءت لبلاغ دوّنه عضو مجلس المريخ الأسبق عوض رمرم ضد النادي لمطالبته بديون تبلغ “4” مليار جنيه كان قد سدّدها إبان تواجده في المجلس. ويعاني نادي المريخ من ضائقة مالية أدّت إلى تمرد عددٍ من اللاعبين في وقتٍ سابق، ومؤخرًا تسلّم النادي مبلغ وقدره”300″ ألف دورلار نظير مشاركته في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال ليتمّ الإيفاء بمستحقات متأخرة على الجهاز الفني واللاعبين. ودفع محمد الشيخ مدني ومجموعته المنضوية تحت لواء الوفاق من مجلس المريخ خلال الشهر المنصرم على إثرٍ خلافٍ بين الأعضاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال رئيس المريخ المستقيل محمد الشيخ مدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.