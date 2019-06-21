اتحاد أصحاب العمل السوداني يُعلن عن مُبادرة لحل الأزمة الإقتصادية

أكد اتحاد أصحاب العمل السوداني إكتمال التربيات للإعلان عن مُبادرة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وقال نائب الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني د. عباس علي السيدفي تصريح اليوم “الجمعة” إن المبادرة اكتملت وستناقش خلال اجتماع مجلس الادارة الأحد المُقبل لتُعلن بصورتها النهائية.

وأوضح أن المبادرة هي دراسة للوضع الاقتصادي الراهن تبدأ من مرحلة الانتاج الزراعي مرورا بالانتاج والتصنيع وحتى الوصول للأسواق المحلية والخارجي، وأشار إلى أنها موجهة لكل شركاء الاقتصاد في كل القطاعات الزراعي والصناعي والتجاري وقطاع التعدين وغيرها من القطاعات، ووصفها بالمُبادرة الشاملة ولطرح حلول للمشاكل الاقتصادية في البلاد لتتبناها الحكومة الانتقالية.

وفي ذات السياق أوضح امين السياسات باتحاد اصحاب العمل نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية سمير احمد قاسم في تصريح لـ(سونا) أن مبادرة اتحاد اصحاب العمل تأتي تحت شعار: (الوضع الاقتصادي الراهن.. المشاكل والحلول). وأكد أن المبادرة استصحبت كثيرا من الآراء والحلول لجذور المشكلة الاقتصادية بدءاً من الانتاج والتصنيع حتى وفرة السلع، وقال إنها نتاج لآراء اتحاد المستوردين والمصدرين والاتحادات الأخرى.