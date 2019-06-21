أنهى المبعوث الرئاسي لدولة جنوب السودان المستشار توت قلواك والوفد المرافق له اليوم “الجمعة” زيارة للسودان بدأها الثلاثاء الماضي وقدم خلالها مقترحات لتقريب وجهات النظر بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير القوى السياسية والحركات المسلحة. من جانبه كان قد رحب المجلس العسكري وشكر حكومة دولة جنوب السودان على مبادرتها وأعرب عن تقديره للعلاقات الأخوية والروابط الأزلية بين البلدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث سلفاكير يُنهي زيارته للخرطوم ويقدم مشروع للوساطة بين العسكري والتغيير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.