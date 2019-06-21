الاتحاد الأوروبي يحث أمريكا وإيران على ضبط النفس

قال رئيس المجلس الأوروبي "دونالد توسك" اليوم، إن الاتحاد الأوروبي يحث كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على ضبط النفس عقب إسقاط طهران أمس طائرة أمريكية بدون طيار فوق مضيق هرمز.
وأضاف توسك ، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن مسئولا بارزا في الاتحاد الأوروبي على اتصال دائم مع واشنطن وطهران.
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