مبارك الفاضل يتهم "قوى الحرية والتغيير" بتجاهل مطالب المعتصمين وأهداف الثورة

أتهم القيادي البارز مبارك الفاضل المهدي، “قوى الحرية والتغيير” بتجاهل مطالب المعتصمين وأهداف الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير .

وقال مبارك الفاضل في حوار مع صحيفة الاتحاد الاماراتية إن قوى «الحرية والتغيير» تجاهلت واقع أن ما يقارب الـ 80% من المعتصمين ليس لهم انتماء سياسي، وأن مطلبهم هو تصفية نظام الإنقاذ، واعتقال رموزه، ومصادرة ما سرقوه، وإقامة نظام ديمقراطي يحقق الحرية والسلام والعدالة .

وأضاف مبارك الفاضل أن قوى «الحرية والتغيير» أهملت مطالب الشارع بتصفية الإنقاذ، واعتقال رموزها ومحاكمتهم، واستعادة الأموال المنهوبة، وانشغل بخلافاته الداخلية، ومشاكسة المجلس العسكري بدلاً عن المطالبة بفك تجميد دستور 2005 وتعديله ومن ثم الإسراع بتشكيل الحكومة.

وأوضح مبارك الفاضل أن هذه القوى أيضاً تجاهلت وغيّبت الاهتمام بقضية السلام وأهميتها، والحياة المعيشية للناس، والبدء في تنفيذ برنامج لإصلاح الاقتصاد وتحسين معاش الناس، والتحضير للموسم الزراعي الذي يشكل 70% من معاش الشعب السوداني.

وانتقد الفاضل، التصعيد الذي قامت به قوى الحرية والتغيير مؤكدًا انها منقسمة على نفسها، وأن الوساطة الإثيوبية لم تفعل شيئاً غير إعطاء قوى التغيير مبرراً لرفع العصيان الذي فشل فشلاً ذريعاً.