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اتصال عاجل بين ترامب ومحمد بن سلمان بشأن هجوم عسكري وشيك

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أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، وفقاً لما ورد عن "سكاي نيوز" اتصالا عاجلا مع ولي العهد السعودي، الأمير .

وجاء اتصال ترامب مع محمد بن سلمان، عقب رسالة التهديد التي أطلقها ترامب وتحذيره طهران من هجوم عسكري وشيك.

وقال البيت الأبيض، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، إن ترامب تحدث مع ولي العهد السعودي، بشأن الاستقرار في الشرق الأوسط، وتأثيره على سوق النفط.

كما أشار البيت الأبيض إلى أن ترامب ناقش مع الأمير محمد بن سلمان، ما وصفه بـ"التهديد الذي يشكله السلوك التصعيدي، الذي ينتهجه النظام الإيراني".

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان جيدلي، في بيان: "ناقش الزعيمان الدور الحاسم للمملكة العربية في ضمان استقرار الشرق الأوسط وأسواق النفط العالمية".

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