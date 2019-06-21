امم افريقيا ورهان الجمهور المصري علي (الفرعون)!.. بقلم عبدالله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[تنطلق مساء اليوم الجمعة بطولة امم افريقيا من استاد القاهرة بلقاء منتخب الفراعنة ونظيره الزيمبابوي ليتابع الرياضيون الحدث الكبير بمشاركة منتخبات مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا، غانا، السنغال، الكاميرون، كوت ديفوار، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، مالى، غينيا، أوغندا، جنوب أفريقيا، غينيا بيساو، زيمبابوى، أنجولا، بنين، بوروندى، تنزانيا، ناميبيا، كينيا، مدغشقر.

[الجديد في البطولة الحالية هو مشاركة (48) لاعبا مع بعض المنتخبات قادمين من الدوري الانجليزي بمختلف درجاته منهم (26) لاعبا من اندية الدوري الانجليزي الممتاز (البريمرليغ)

[ويتواجد مع منتخب الفراعنة (4) لاعبين يلعبون بالاندية الانجليزية وهم “محمد صلاح”نجم (ليفربول) و”محمد المحمدي” القادم من (استون فيلا) و”احمد حجازي” نجم (وست بروميتش اليبون) و”محمد التني” لاعب (ارسنال).

[المنتخب المصري الذي يقص شريط المنافسة مساء اليوم من خلال مواجهة المنتخب الزيمبابوي يعتبر الاكثر فوزا باللقب الافريقي الذي حصل عليه سبع مرات ويتطلع لحصد اللقب الثامن بفوزه بلقب النسخة الحالية التي تشهد مشاركة (24) منتخبا لاول مرة في تاريخ المنافسة.

[وتنتظر الجماهير المصرية، رؤية “محمد صلاح” مع المنتخب الوطني، إذ أنها تضع أمالاً كبيرة على (الفرعون) المصري، في الذهاب بعيداً وقيادة الفراعنة للفوز بلقب كأس أمم أفريقيا 2019، وذلك بعد الأداء الجيد الذي قدمه في ودية مصر أمام غينيا والتي صنع فيها هدفين.

[ويحلم الفرعون المصري بقيادة الفراعنة لتحقيق نتائج طيبة والتتويج باللقب كونه النجم الأبرز، ليس ذلك فحسب، فلقب البطولة يقربه جدا من إنجاز تاريخي بالفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، بخاصة وأنه أحد المرشحين بعد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، ولقب هداف الدوري الإنجليزي للعام الثاني على التوالي، إلى جانب كونه كان ثالث أفضل لاعب بالعالم السنة الماضية.

[في اعتقادي الشخصي أن “محمد صلاح” أفضل لاعب كرة قدم في إفريقيا ، وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز ، سوف يحدث الفارق لمنتخب بلاده، فى كأس إفريقيا لهذا العام، لأنه يطمح فى حصد اللقب سيما وأن مراوغات “صلاح” الذكية قد تساعد الفراعنة على الفوز بكأس إفريقيا للمرة الثامنة.

[ووفقا لموقع (ترانسفير ماركت) الالكتروني فان قيمة “محمد صلاح” السوقية تبلغ اكثر من (150) مليون يورو وهو ما يشير بوضوح لأهمية هذا النجم وامكانية ان يكون الافضل في العالم.

[ننتظر مباراة اليوم لنشاهد (الفرعون) وهو يقود منتخب بلاده لتحقيق الفوز الاول علي المنتخب الزيمبابوي في افتتاح امم افريقيا.