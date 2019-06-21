سليطات اللسان الرداحات.. بقلم ياسر يوسف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> أثناء القيدومة التي أقيمت بمطار الخرطوم من بعض المطبلاتية لإستقبال تراجي مصطفى لفت نظري لافتة مكتوب عليها (مرحبا بالرداحة) ولا أدري هذا مدح أم ذم فالردح في اللغة العربية يعني الإقامة الطويلة وردح الرجل أي أصاب حاجته والرداحة هي (المرأة ضخمة الردف سمينة الأوراك) ( خلوا بالكم ناس اللغة القالوا كدا ما أنا) والرداحة في المصطلح العامي هي سليطة اللسان بذيئة اللفظ التي تنال من خصومها بلا حياء. وهل هذه صفات تدعو للاحتفاء وحرارة الاستقبال؟؟؟.

> سلاطة اللسان من الصفات الذميمة التي انتشرت بين المجتمعات على مر العصور ويصنف علماء النفس السلوكي أن الشخصية سليطة اللسان هي شخصية جبانة تسعى بما يفرزه لسانها من سموم لإخفاء الضعف الذي تخفيه بداخلها. وقد اشتهرت هذه الصفة عند النساء أكثر من الرجال لا أدري ما السبب.

وهناك نساء سليطات اللسان دخلن التاريخ من أوسخ أبوابه وسجلن أسمائهم في قائمة أكثر النساء شرا وقبحا على مدار التاريخ ونذكر منهن على سبيل المثال لا الحصر.

1/ زوجة نبي الله نوح كانت تدعى (والغة) فقد كانت تصف زوجها بالمجنون وكانت تناديه بهذا الإسم بين القبائل وتسخر منه حتى إنها حرضت إبنها (كنعان) من إتباع أبيه فكانت هي وابنها من الهالكين.

2/ زوجة الفيلسوف سقراط كانت سليطة اللسان سيئة جعلت زوجها يهرب من البيت قبل الفجر ليعود بعد مغيب الشمس( صابيها برا البيت اليوم كلو) قال يوما يصف حياته معها أنا مدين لهذه المرأة لولاها ماتعلمت أن الحكمة في الصمت والسعادة في النوم. ذات يوم كان صوتها يصل مكان جلوسه مع تلاميذه وهي تشتمه وتهينه (وشغاله فيهو قرف يقرفك) وفجأة انهمر الماء على رأسه بعد أن سكبت الجردل عليه فمسحه وأكمل حديثه للحضور بعد كل هذه الرعود لابد أن نتوقع هطول المطر ( ده حنكك يا سقراط أحمد الله إنو الزمن داك ما كان في واتساب ولا فيسبوك وإلا فضيحتك كانت تكون بجلاجل).

3/ ماري تود لينكولن زوجة الرئيس الأمريكي السادس عشر أبراهام لينكولن والذي أغتيل في عام ١٩٦٥ بينما كان يشاهد عرض مسرحي وبالنسبة للنكولن نفسه لم يكن أغتياله هو المأساة بل زوجته هي المأساة؛ فالسيدة الأولى لأمريكا كانت مكروهة من الجميع فهي رداحة ردحي شديد والغريب في الأمر كانت تدرك أنها مكروهة من الشعب كله ولا تبالي بذلك لأنها كانت مشغولة بإستمرار بالسخرية من زوجها فتقول كتفاه متهدلتان ومشيته تنقصها الرشاقة (يعني مكعوج) وأذناه كبيرتان وأنفه كارثة ( تطيرعشيتك يا أب أضنين) فهو معوج وغير متناسق وساقاه كهيئة القرد (غايتو أنا لو مكان للنكولن لشكرت القاتل وأوصيت بعدم معاقبته).

> ومن المقالب التي لا يمكن أن أنساها في حياتي أنو كان عندنا زواج أحد أقاربنا الأعزاء فأردنا أن نحدث له مفاجأة فأشار علينا أحد الأصدقاء بإحضار (حكامة) أثناء الغداء فبحثنا عن هذه الحكامة ولم نجدها فوجدنا سيدة تعمل دلالية قالت لنا إنها تجيد الغناء الشعبي وغناء الحماسة والعزف على الدلوكة فرحبنا بالفكرة واتفقنا معها على العداد وكانت فيه من الزاهدين وذهبنا إليها أنا وشقيق العريس وأحضرناها يوم المناسبة وما أن وصلت المنزل وجلست في وسط المعازيم بدأت تجمع بعض المعلومات وتتعرف على الشخصيات التي حولها ثم أمسكت بالدلوكة وبقت شغالة ردحي من طرف فلم يسلم منها العريس ولا والدي العريس ولاحتى المعازيم ولا نحن الجبناها زاتنا فإن كنت تريد أن تتجنب لسانها السليط فعليك أن تدفع ولا شيئ غير الدفع ثم تحاورنا معها وأعطيناها مبلغ من المال حتى غادرت المنزل.

> على المجلس الإنقلابي والدعم السريع وجميع القوى السياسية أن تجهز نفسها للردحي القادم فرداحتنا اليوم ترتدي ثوب ناشطة سياسية رئيسة جمعية صداقة دولية وتجيد الردحي باللغتين العربية والإنجليزية وحتى عمال المطار لم يسلموا منها فيا ناس هوى ألحقوا نفسكم قبل ما يقولوا ليكم (قرف يقرفكم وأمشوا يا أولاد ال…..).

وسلام يا وطن.