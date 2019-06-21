فن الممكن.. بقلم ناهد قرناص

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

على هامش زيارة رئيس الوزراء الاثيوبي للسوداني ..تم اطلاق عدد من السجناء الاثيوبيين بناء على طلب منه ..استجاب له المجلس العسكري على الفور ..وفي الوقت الذي كان فيه (ابي احمد) يتحاور على الطاولة ..كانت اجراءات فك ابناء وطنه تجري على قدم وساق ..اكمل مهمته في الخرطوم …ورافقه في رحلة عودته السجناء الطلقاء الذين لم يكلف الجانب السوداني نفسه ليشرح لابناء السودان حيثيات القبض عليهم ولا الافراج عنهم فقد كان في ذلك الوقت يهمه ارضاء الضيف وهذا ما حدث ..فقد سافر الضيف وهو راض عن عنهم وعن نفسه فقد ادى المفروض عليه وشهد منافع له.

يقولون ان السياسة هي فن الممكن ..وكيف يمكنك الخروج باقل الخسائر ..كذلك من المؤكد ان السياسة هي فن ادارة المصالح ..وان سياسو اي بلد يضعون نصب أعينهم مصلحة بلادهم اولا واخيرا ..فان طابقت مصلحته مرادك كان بها ..والا ستجده يقلب لك ظهر المجن كأنه لم يكن يعرفك من قبل ..لذلك اردنا قبل مؤتمر برلين الذي سينعقد اليوم .. ان نحكي ببساطة عن السياسة ومالها وما عليها بالنسبة لنا كسودانيين ..اعتقد ان هناك افكار رسخت في أذهاننا قديما وتعاملنا معها نحن و الحكومات السودانية على مر العصور ..افكار مثل العاطفة وقصة الاشقاء والتاريخ المشترك وايه مش عارف ايه …هذه الكلمات عادة تصلح للمخاطبات الطلابية والحشود الجماهيرية ..لكن داخل غرف المفاوضات ..لا شئ غير المصالح ..

كل الاطراف المشاركة في مؤتمر برلين ..لها مصالحها في السودان ..ليس هناك احد سيدخل غرفة المفاوضات وهو قلبه على هذه البلاد الا بنوها ..ان كانت القوى الاقليمية او العالمية ..دون الدخول في تفاصيل تلك المصالح (انا عارف وانت عارف انهم عارفين نحن عارفين )..هل يعني ذلك معاملتهم كاعداء ؟؟ هل نقول ان قلوبهم غير صافية وانهم يضمرون لنا الغدر ؟ لا ..لانه ببساطة لا توجد لغة للقلوب والعاطفة على طاولات الساسة ..لذلك سيكون من المهم ترتيب الافكار للخروج بافضل النتائج لمصلحة السودان وخلق نقطة تلاقي لعدم الاضرار بمصالح تلك الدول ..مع التاكيد اننا في السودان ذوي الكلمة العليا فنحن أصحاب الارض المليئة بالثروات والمياه والقوى البشرية ..وان الذين يجتمعون لضمان الاستقرار في السودان يهمهم ذلك لضمان عدم الاضرار بمصالحهم.

في المقابل ..لا لمعاداة الشعوب على ارض الواقع ..لا شئ يدعونا للدخول في مهاترات كلامية مع افراد شعوب المنطقة ..العلاقات الانسانية لا دخل لها بتعرجات السياسة ودهاليزها ..في السعودية هناك ملايين السودانيين يعملون ويعيلون اسرهم ..ليس هناك اي منطق لانزال اللعنات على المملكة والدخول في مهاترات مع الشعب السعودي ..اغلبهم يحترمون السودانيين ويضعون فيهم كامل ثقتهم ..لا تنجرفوا وراء عدد قليل لا يمثلون بقية الشعب السعودي ..لا لمعاداة المصريين ..في القاهرة وحدها هناك ما يلا يقل عن ثلاثة مليون سوادني ..تتم معاملتهم بكل اريحية و محبة من الشعب المصري ..لا انكر ان هناك من يسئ للعلاقات بين البلدين ..لكنهم ايضا قلة ويجب الا ياخذوا حيزا من التفكير ..علاقات الشعوب لا دخل لها بالسياسة ..ربما لان ساستنا كانوا لا يضعون مصلحتنا في بالهم ..كنا نفرغ غضبنا في مساحات السوشيال ميديا من فيس بوك وتوتير وخلافه ..لكن اتى اليوم الذي يجب ان نترك الساسة لمتابعة مصالح البلاد ..ونتفرغ نحن لاقامة علاقات سوية مع الشعوب المجاورة تقوم على الاحترام والتقدير وتقبل ثقافة الآخر ..وفي النهاية سيذهب الزبد جفاء ..ويبقى في الأرض ما ينفع الناس .