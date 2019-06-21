استراح من الظلم والأسر.. بقلم النور احمد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

استشهد الرئيس المصري المنتخب الوحيد في تاريخ أرض الكنانة، وهو يشهد على الحق وللحق الذي يؤمن به، فما أروعه من استشهادٍ ذلك الذي ناله محمد مرسي العيّاط،.. استشهد معنىً واصطلاحاً، وهو أمام المحكمة يقدم شهادته الأخيرة، ويستشهد بأنه باقٍ على الحق الذي آمن به، لن يخون بلاده مهما جارت عليه. استشهاد مرسي، بكل أبعاد اللحظة المأساوية التي أرّخته، سيبقى نقطة فاصلة مضيئة في تاريخ الدفاع عن الحق، وإدانة صارخة للظلم الذي سيظل موجوداً على الأرض، ما دام الإنسان موجوداً.. استشهد مرسي، أرض التاريخ والحضارة الضاربة في التاريخ، وهو أسير، وحيد، معزول، مظلوم، صامد، مناضل. استشهد وهو واقفٌ يصدع بشهادة الحق في قاعة المحكمة التي كان يعرف أنها لن تنصفه، كما لم تنصفه من قبل عندما أصدرت ضده أحكام المؤبد والإعدام العديدة في جلساتٍ بدا فيها شجاعاً، واقفاً. لم يستعطف ولم يتوسّل يوماً، وإنما كان يزمجر مثل أسد جريح داخل محبسه، غير آبه بسجّانيه ولا بقضاتهم، لأنه كان مؤمناً بقضيته، ومستعداً للتضحية من أجلها، وقد وفَّى ما عاهد نفسه عليه. مات مرسي الإنسان شهيداً، وسيبقى مرسي الشهيد خالداً في ضمير كل إنسان حُر يحب الحق ويمقت الظلم. وبموته الدرامي أعطى للاستشهاد معنىً جديداً، فماذا تعني الشهادة اليوم إن لم تكن حالة مرسي أكبر تجلٍّ لها في أبهى وأجمل معانيها وصورها الرمزية والمادية؟!.استشهد مرسي وهو مظلوم، وقد استراح من ظلمه، واستشهد وهو أسير وقد تحرّر من أسره، واستشهد وهو ثابت على مبدئه، وقد أعطى للثبات على المبدأ معنىً يدوم من بعده، واستشهد وهو واقف مرفوع الرأس غير آبه بجلاديه، سار آخر خطواته نحو قدره، وصدع بآخر كلامه. مرسي هو شهيد النقيضين، الحق الذي آمن به، والظلم الذي عانى منه. شهيد الاستبداد وشاهد عليه. هكذا سيخلده التاريخ، فهو لم يأتِ إلى السلطة طمعاً فيها بانقلاب عسكري، ولا عن طريق مؤامرة دبّرت بليل، ولا بفضل تدخلٍ أجنبي ماكر، ولا بدعم أموال أجنبية لا تساوي حفنة من تراب مصر التي آمن بها مرسي. جاء الرجل إلى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع، وبرغبة وإرادة من أغلبية الشعب المصري الذي صوَّت عليه بحرية، وفي انتخاباتٍ شفافة شهد العالم كله بنزاهتها.وسيشهد التاريخ له أنه الرئيس الذي لم يسرق أموال شعبه، ولم يعُث في الأرض فساداً، ولم يزجّ معارضيه في السجون. كان هامش الحرية في عهده شاسعاً مثل أفق السماء، وكانت القنوات والصحف تنتقده وتشتمه وتسخر منه، ويبيت أصحابها آمنين في بيوتهم، مطمئنين بأن زوار الفجر لن يقتحموا عليهم غرف نومهم تحت غبش نور الصباح.استشهد مرسي وهو أقرب إلى الديمقراطية والإنسانية من كل المدّعين الدفاع عنها، لأنه ضحّى بحريته، ودفع حياته دفاعاً عن مبادئ الديمقراطية، وقيم الإنسانية.سيبقى دم مرسي في رقبة من خانه وانقلب عليه وسجنه وعذبه وظلمه، ومسؤولية استشهاده هي أيضاً غُصّة في حلق صاحب كل ضمير حي، سكت عن ظلمه وطبع مع جلاديه، وهي أيضاً مسؤولية كل الحكومات الغربية التي صمتت على ظلمه، واستشهاده إدانة للضمير العالمي، وإدانة للعالم الحر الذي اختار مصالحه على مبادئه. اختلفنا أو اتفقنا مع مرسي ومواقف جماعته، إلا أنه لا يمكن إلا أن نقر بأن الرجل مات شهيداً شجاعاً وفياً، مات وهو قابضٌ على مبادئه مثل القابض على الجمر. لم يبدل مواقفه ولم يتنكّر لها، وإنما وقف مرافعاً عنها أمام محاكم النظام الذي انقلب عليه، ليخلدها وإلى الأبد أمام محكمة التاريخ التي ستنصفه حتميتها، مثلما أنصفت نساء ورجالاً شجعان من قبله، نحتسبهم اليوم شهداء الحق والحرية.