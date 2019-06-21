شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصيب ضابط شرطة برتبة نقيب يدعى نزار محمد بطلق ناري في البطن نقل على إثرها الى مستشفى الرباط الجامعي لتلقي العلاج. وتعود التفاصيل بحسب مصادر لـ(الإنتباهة) الى أنه أثناء مطاردة الشرطي لأحد أخطر عصابات سرقة السيارات، بادر المتهم بإطلاق النار صوب قوة الشرطة أثناء فراره، ما أدى لإصابة الضابط بطلق ناري بالبطن. وفي السياق أطلقت الشرطة النار صوب قدم المتهم بغرض تعطيله حيث أصيب بكسر في القدم. المادة السابقة معقولة بس في ناس كده؟!.. بقلم بابكر سلك المقالة القادمة عزل النائب العام !!.. بقلم زهير السراج

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اصابة ضابط شرطة بطلق ناري لهذا السبب… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.