معقولة بس في ناس كده؟!.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> المتأمل للمشهد السائد لا بد ان يلحظ اشياء تجبره على ترديد مقولة:> المتأمل للمشهد السائد لا بد ان يلحظ اشياء تجبره على ترديد مقولة:> معقولة بس في ناس كده؟> وبعد هذا الاحباط.> تلوح بالافق بشريات ويظهر على المشهد شخوص يطمئنون.> فيجبر المتأمل على تسجيل صوت اعجاب ودهشة متسائلاً:> لسه معقولة بس في ناس كده؟!> وبين الناس الكده والناس الكده المسافة قدر كده> وجني وجن الناس الكده.> وجني اكتر وجن الناس الما كده.> وعاملين فيها كده.> ولا املك الا ان اردد:> معقولة بس في ناس كده؟> ولسه معقولة بس في ناس كده؟> ايها الناس.> التصعيد لا يقودنا باي حال لدولة التنمية والقانون.> حتماً سيقودنا لدولة الغاب.> ودولة الغاب.> تجعل حياتنا حياة غاب.> لا وجود فيها للمقامات والكفاءات والالقاب.> واذا وصلنا هيك مرحلة.> يبقى حتكون نكاتنا على شاكلة:> قالوا كان في أسد نايم تحت شجرة> قام القرد جا براااحة ربط الأسد وشرد.> الأسد صحي من النوم لقى روحو مربوط.> جا الحمار ماري.> الأسد قال ليهو لو فكيتني بديك نص الغابة.> ولأنه زمن المادة.> باع الحمار القضية وحلحل الأسد.> المهم.> شفنا المخلوع مرحل للتحقيق.> لا مخلوع ولا شيء.> نااااير وراااايق.> وسمييييين.> و (أمين).> وقالوا بشتكي من الباعوضة.> طيب نحنا تلاتين سنة في شمارات الوالي كنا بنأذن؟> موش كنا بنقول:> كان شفت يا والينا.> باعوضكم المربنو لينا.> طلع….عينا.> إن شاء الله الباعوض بالنهار ما يخلي أي زول رباهو لينا.> لكن النورة الشفناها في المخلوع الما مخلوع.> ما نورة زول الباعوضة مساهرة بيهو.> نورة يا حلة تنوري.> المهم.> إذا نجا ظالم من عقاب دنيا.> فإن عدالة السماء تعرف كيف تقتص للمظلومين والمكلومين والمقتولين.> المنكورين.> من الناكرين.> دنيا واخرى يا رب العالمين.> أيها الناس.> لا للتصعيد.> المهم.> الدوري بقى زي التفاوض.> ما معروف حا يتم ولا ما حا يتم.> وإذا ناس شداد بطلوا تصعيد.> الأمر حا يتحل بعقل كبير.> أيها الناس.> نعزي قطب المريخ حافظ الكردفاني في والده.> ومشجع المريخ ابو شاكوش في والده.> واخونا مطر عامل النقالة في ابن اخته الذي استشهد بالأمس في كباية شاي.> ولا حول ولا قوة إلا بالله.> أيها الناس.> إن تنصروا الله ينصركم.> أها.> نجي لي شمارات والي الخرتوم.> والينا.> الجديد العينوا لينا.> لا للتصعيد اجعلها شعاراً ليكم ولينا.> فالمرحلة الجاية صعبة يا والينا.سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال: حكاية بصات مصر دي ما بصدقها لو حصلت لي أنا شخصياً.وإلى لقاء.سلك
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