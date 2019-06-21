التونسية تقلع الآن !!.. بقلم حسن وراق

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
@ طرفة شهيرة تقول أن مسافر من أهل العوض فى مطار هيثرو هاله جهاز للكشف عن هوية المسافرين فبدأ يختبر الجهاز عدة مرات بتغيير ملابسه و لهجته فكانت النتيجة واحدة و فى المرة الاخيرة تلفح ود أهل العوض بثوب نسائى فكان رد الجهاز (يا ود العوض بطل خيابتك البتسوى فيها دى ، طيارتك أقلعت قبل ساعة.) حال ود العوض ينطبق على البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى الذى أضاع وقت الثورة فى الجرجرة و المماطلة مع قوى الحرية و التغيير حتى قام بتدويل القضية السودانية فى كل المحافل . تارة يصرح بأن الاتفاق بلغ 95% و تارة أخرى يلغى كل الاتفاقات و اخيرا يترجى العودة للمفاوضات .يا ود البرهان بطل الجرجرة البتسوى فيها دى ، تونسيتك الآن فى مدرج الاقلاع .
لاهاى ما فيها بعوض !!
@ أحدهم يعمل باليومية لا تربطه أى علاقة مع الاوضاع السياسية ، لا يسمع أخبار و لا يشاهد تلفاز و لا يعرف من هو الرئيس وبعد توفير لقمة العيش لاسرته يتناول ما تيسر له من الخمر ، وفى يومه الروتينى ذهب الى البار لشراء خمرته فوجده مغلقا و لم يعلم بأن النميرى طبق شريعة منع الخمر ، اخبروه بأن الرئيس قفل البارات إندهش قائلا ، (والله الرئيس الازهرى دا ،جنّ عديل). جاء فى الاخبار أن الرئيس المخلوع اشتكى للمفوضية حقوق الانسان من كثرة البعوض فى زنزانته بسجن كوبر ليلا و الذباب نهارا و انقطاع مبرمج للكهرباء يجعل (العيش) فى الزنزانة مستحيلا . لم يطالب المخلوع بتحويله الى زنزانة 5 نجوم حتى لا يتم تسليمه لمدعية الجنائية الدولية (فاتو بنسودا ) القادمة من لاهاى لتسلمه ، المخلوع يردد ( يا جماعة ،اوكامبو دا ، جنّ و الّلا شنو؟ ) .
بعاتى الادارة الاهلية !!
@ الادارة الاهلية بعد أن قبرت لأكثر من نصف قرن ، تقوم هذه الايام مثل (البعاتى) فى محاولة يائسة لخلق شعبية زائفة لحكم العسكر الذين لم ولن يجدوا من يقف بجانبهم غير العاطلين عن أى موهبة و لا عمل لهم ، متخذى السمسرة و مسح الجوخ و التكسب الغير مشروع وسيلة للعيش والاسترزاق . معظم من تهافت على دعوة المجلس العسكرى الانقلابى ، من نفر لا يحسبون على قيادات محترمة فى الادارة الاهلية الذين اندمجوا فى تنظيمات المجتمع المدنى و نظام الحكم المحلى و لجانه الشعبية التى تكونت بقانون جاء من رحم الدستور الانتقالى و اصبحوا إضافة حقيقية للحكم المحلى بأفكارهم و تجاربهم و مواقفهم . عدد من القبائل و البطون استنكروا تمثيلهم بشخصيات اعتبروها خصما عليهم و إساءة لقبائلهم لأنهم مجرد عواطلية و رمتالة يعيشون على سيرة سلفهم من قيادات الادارة الاهلية .المجلس العسكرى الانقلابى يؤكد رسوبه فى تاريخ السودان ، لا يدرى الاسباب الحقيقية لتجاوز مرحلة الادارة الاهلية فى السودان .
البنجسة السياسية !!
@ واخيرا صمت الناطق الرسمى للمجلس العسكرى الانتقالى الفريق شمس الدين كباشى عن كلامه المباح وعشقه البواح بعقد المؤتمرات الصحفية بمناسبة و بلا مناسبة ، توقف الكلام الخارم و البارم . صمت بعد اعترافه على الملأ بدور مجلسه العسكرى الانقلابى مع رئيس القضاء و النائب العام فى الجريمة البشعة لفض الاعتصام والتى لن تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الانسانية لا مثيل لها من جرائم ارتكبت فى حق الانسانية عقب الحرب العالمية الثانية و ذهب بالبعض بوصفها ب هولاكوست السودان . انزوى الفريق الكباشى مؤكدا للعالم أن مجلسهم اصلا لا يحتاج لناطق رسمى و الحقيقة الوحيدة التى نطق بها الكباشى يحاول التنصل منها ليحملنا مسئولية اسماعنا بالفهم الغلط خارج السياق و لكن الماعندو شاهد (كضاب) و على رأى الكثيرين أن ما بدر من الفريق الكباشى ما كان يتوقع حتى من بناجيس فى السياسة ، الكباشى أمامه فقط الاعتذار و اللحاق بركب الذين غادروا المجلس العسكرى الانقلابى و إنشغالهم بالتسوية المبكرة للمعاش .
بهلات حميدتى !!
@ نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى الفريق حميدتى يصرف صرف من لا يخشى الفقر على بعض العاملين بالدولة مقدما لهم حوافز مالية ضخمة و وعود بتحسين الاجور و المرتبات ، الجماعة تعاملوا مع (بهلات) حميدتى ،، بطريقة (أكلوا توركم و أطيعوا زولكم) . بعض اساتذة الجامعات الذين التقاهم حميدتى ينتظرون إكراميته بزيادة المرتبات 3 اضعاف و تمليك عربات مجانية بينما عدد من المواطنين البسطاء قدني٣ئئ رفضوا استخدام المواصلات المجانية التى وفرها حميدتى مفضلين السير على الاقدام او المبيت فى مواقف المواصلات . بعض السماسرة يحاولون الاتصال بالفريق حميدتى لإقناعه بتقديم فرص الحج المجانى الذى بلغت تكلفته 140 الف جنيه هذا العام ، الفتاوى تختلف حول الحج الملح إلا إذا كان بمباركة و اشراف الحج و العمرة .
نككككككتة !
القطب الشيوعي المرحوم محمد صالح ابراهيم ارسل اليه احد اصدقائه من الاقاليم ساعة يد فاخره لاصلاحها لدى ( ميرزا )في شارع الجمهوريه وميرزا للذين لايعلمون(ايراني الأصل) .. تاخر محمد صالح في ارجاع الساعه فارسل اليه صديقه تلغراف مكتوب فيه .. ( ويسالونك عن الساعه ايان مرساها ) فرد عليه المرحوم محمد صالح ابراهيم بتلغراف بايه قرانيه ايضا .. ( الساعة اتيه لاريب فيها ) ظن جهاز الامن ان هذه شفره والشيوعيون يدبرون امرا فاعتقلوا محمدصالح ابراهيم واطلقوا صراحه بعد أن تاكدوا من ميرزا عن موضوع الساعه ..كم كنا رائعين حتي جاء اعداء الدنيا والدين ..
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