عزل احمد بلال من (الاتحادي الديمقراطي)..بين التأييد والرفض…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لم تكن المرة الأولى التي يتعرّض فيها الأمين العام المكلف للحزب الاتحادي الديمقراطي أحمد بلال عثمان، للخلافات ووضع المتاريس، وقبل الخروج من أزمة يجد نفسه أمام أزمة أكبر، حيث قرّرت قيادات الحزب عزله عن الأمانة العامة، وهو إجراء وجد التأييد من طرف، والرفض والاستنكار من طرف آخر.

(الصيحة) أجرت مواجهة بين طرفي الخلاف لتوضيح جوانب الخلاف والرضى.

رئيس مجلس قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي حسن هلال لـ(الصيحة):

عزلنا أحمد بلال لأنه أساء للمتظاهرين وفشل في إدارة الحزب

ما قمنا به تجاه بلال خليط بين الشرعية والقانونية

نؤيد الإدارة الأهلية في تفويض المجلس لتكوين حكومة كفاءات

*ما هي مسببات عزل الأمين العام والداوعي؟

نحن أقدمنا على خطوة عزل الأمين العام المكلف أحمد بلال عثمان لأسباب كثيرة، منها أنه كان وزير داخلية في النظام السابق الذي ارتبط بضرب وقتل المتظاهرين والإساءة إليهم بعبارات (الأشباح والمخربين ومتعاطي الخرشة)، والآمر الآخر سوء إدارة الحزب.

*هل توقيت العزل مناسب وتأثيرات ذلك على وحدة تماسك الحزب؟

كل الإجراءات التي تمت تأتي في إطار إحقاق الحق وعدم مساواة الحق بالباطل، سيما ونحن في الحزب نود أن نكون قريبين من الشعب والشارع، وهو ما دعانا لمطالبة أحمد بلال لتقديم استقالته، فوافق، ولكن سرعان ما رفض مرة أخرى، وأن الحزب منذ عهد “أبو ريل” وحتى اللحظة ليس له صوت، ولم يظهر للناس في العلن، ولذلك كان لابد من تغيير القيادة، حتي تكون للحزب مكانة مرموقة في المنصة السياسية تليق بحزب الحركة الوطنية الذي فجر ثورة الخريجين وأعلن الجلاء والاستقلال بلا منازع.

ألم يتعرض الحزب للتشرذم والتقسيم جراء هذه الممارسات؟

أبداً لم يتعرض الحزب لأي تقسيم، لأن الغالبية العظمى هي من أحدثت هذا التغيير، ما عدا قلة، وبلال نفسه لم يكن الأمين العام بالأصالة وإنما بالتكليف.

*ما هي شرعية وقانونية عزل أحمد بلال داخل الحزب ولدى مسجل الأحزاب؟

ما تم تجاه أحمد بلال، هو خليط ما بين الشرعية القانونية والشرعية الثورية، سيما وأن البلد تشهد حراكاً ثورياً وهو ما أطاح بالبشير، عليه تعتبر الشرعية الثورية هي أعلى شرعية، وهي ذات الشرعية التي جاءت بالبرهان وأطاحت بالبشير.

*متى وكيف يتم قيام المؤتمر العام وجاهزيتكم لما بعد الانتقالية؟

المؤتمر العام سيكون خلال نهاية هذا العام، خاصة وأن أحمد بلال أو الأمين العام المخلوع، فشل في قيام المؤتمر العام خلال أربعة أعوام، ولم يعقد مكتباً سياسياً، وهو ما يجعلنا نؤكد قيام المؤتمر العام في نفس مواعيده من ديسمبر في هذا العام، وسيكون الحزب جاهزاً للانتخابات العامة، وإنجاز السجل المدني الانتخابي، ومن ثم العمل على توحيد كل فصائل الاتحاديين خلال المرحلة المقبلة، وسنتصل بكل العضوية لإقرار مشروع الوحدة.

*أين أنتم من قوى إعلان الحرية والتغيير والحراك الثوري؟

نحن لسنا طرفاً في قوى إعلان الحرية والتغيير، ولن نقوم بالتوقيع على الإعلان، لأننا لا نقبل الإقصاء، لأنه سيكون إقصاء متبادلاً، لأن من أقصاك اليوم عندما تتمكن في الغد ستقوم بإقصائه، وهو أمر مرفوض لدينا، نريد الاعتراف المتبادل بيننا وبينهم وكل في حزبه والدخول في عمل مشترك من أجل الوطن.

*ما يحدث بين العسكري والحرية والتغيير من خلافات؟

قوى إعلان الحرية والتغيير نالت كل ما تتمناه ورفضته بالكامل، وهو خطأ فادح، لابد أن تصحح ما قامت به لآن 95% من جملة ما تم الاتفاق عليه، هو عمل خاطئ أين مبدأ الشراكة في ذلك، لأنه لابد لكل شريك نصيب، فأي شراكة ترفض 95% والابتعاد عن الإقصاء.

*تفويض الإدارة الأهلية للعسكري لتكوين حكومة كفاءات من ناحية سياسية؟

نحن نؤيد ما تقوم به الإدارة الأهلية من عمل كامل لأنها تمثل الشرعية لغالبية أهل السودان، ونتمنى من الآخرين تأييده.

مساعد الأمين العام لشؤون التنظيم السابق ورئيس الحزب بولاية النيل الأبيض طارق بريقع لـ(الصيحة):

عزل أحمد بلال لا يحمل أي سند سياسي أو قانوني

هنالك أسباب مُبطّنة دعت هؤلاء (..) أن يقوموا بذلك

الحرية والتغيير مارست إقصاءً ونحن لسنا جزءاً منها

*ما هو تعليقكم على قرار عزل الأمين العام المكلف؟

هو عمل لا يحمل اي سند سياسي أو شرعي، لأنه سياسياً يجب على جميع مكاتب الحزب في الولايات والمركز أن تكون قد وافقت على هذا العزل، وللأسف لم يأت سوى ثلاثة رؤساء ونواب عامين، أما مساعدو الأمين العام المكلف الأساسيون لم يكونوا ضمن هذا الاجتماع، منهم الأمين العام لشؤون الحزب والولايات ولشؤون التنظيم، أما الذين اجتمعوا ليسوا مساعدين أساسيين منهم محمد يوسف الدقير، وحسن هلال، ومنى فاروق. أما من ناحية قانونية، فإن أحمد بلال عثمان هو نائب الأمين العام، وبعدم وجود الأمين العام فإنه تلقائيًا يحل محله نائب الأمين العام، عليه فإن الإجراء الذي تم ليس قانونياً أو سياسيًا لا علاقة له بأي صحة، بل استمدوا شرعيتهم كما قالوا من خلال الشرعية الثورية، وهو ما يعتبر عدم وجود شرعية قانونية.

*أليس تأخير قيام المؤتمر العام سبب كافٍ لعزل الأمين العام؟

الحزب لديه ثلاثة مستويات، منها المؤتمر العام، واللجنة المركزية، والمكتب السياسي، وكل تلك المستويات لم تتخذ هكذا قرار، أما الشرعية الثورية لو كان أولئك الثلاثة يوسف الدقير، وحسن هلال ومنى فاروق، من أنهم أثناء الثورة داخل السجون لكنهم للأسف كانوا مشاركين وموجودين في النظام وقاموا بتسليم سياراتهم بعد الثورة بفترة، فكيف لهم أن يتحدثوا عن شرعية ثورية التي تم الادعاء عليها من قبل هؤلاء، عليهم أن يبحثوا عن الأسباب المبطنة التي دعتهم لذلك، حتى يعرفها الشعب السوداني، وهم ليسوا ثوريين ولم يكونوا في معتقلات، ولم يشردوا أو يعذبوا، وأن تأخير المؤتمر العام ليس بالسبب، لأننا أقمنا كل المؤتمرات القاعدية بعد جهد جهيد، ووقفت أمامنا بعض القضايا في المحكمة، من مجلس الأحزاب، فليس من الحصافة إقامة مؤتمر يمكنه أن يُبطَل جراء تلك المحاكم، وقررنا أن المؤتمر سيكون اليوم 21 يونيو الجاري، وخوفًا من مآلات التقلبات السياسية، قدمنا خطاباً لمجلس الأحزاب بقيام المؤتمر العام 19 ديسمبر، وهي خيارات تغيّرت جراء الأوضاع التي حدثت في البلد.

*تأثيرات هذه الخلافات على تماسك الحزب في المرحلة المقبلة؟

نحن نأسف لما حدث، وأن التأثير هو درجات، منها سياسياً على الحزب وتأثير تنظيمي، وهو ليس بالكبير، ولكنه كمشهد سياسي، يظل الأمر ليس جيداً، ونحن نسعى لفتح صفحة جديدة، لتجاوز كل ما مضى الذي يعتبر مدرسة وعظية لنا جميعاً وبناء جسم واحد متماسك، لأن مصلحة الاستقرار الحزبي تصب في استقرار السودان.

*موقعكم من قوى أعلان الحرية والتغيير؟

نحن واضحون جداً، قوى إعلان الحرية والتغيير لديهم دور فيما تم من تغيير من الناحية السياسية، ولكنهم مارسوا عملية إقصاء بذات الطريقة التي كانت تمارسها النظم الشمولية في العالم، ليس هناك حزب من الأحزاب أو لافتة من اللافتات لديها الشرعية بأن تمثل هذا الشعب في الوقت الحاضر وعلى المجلس العسكري أن يكمل ما بدأه من مهمة بتكوين فترة انتقالية لفترة محدودة تُهيَّأ فيها البلد للانتخابات.