مطالبة بتأجيل العام الدراسي

التاريخ: 21-يونيو-2019
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طالب تجمع معلمات ومعلمي مدارس الأساس في محلية بحري بقطاع الحلفايا والسامراب، بتأجيل العام الدراسي حتى انقضاء الخريف للحذر مما أسماها ويلات الأعوام السابقة في فقد الأرواح وصعوبات أخرى، واعتبر التأجيل فرصة للأهالي لتوفير احتياجات التلاميذ من كتب ومعينات.
وبحسب الجريدة كشف التجمع في بيان له أمس، عن خطوات لسحب الثقة من النقابة الحالية تمثلت في جمع توقيعات، واقترح تعويض الأيام المهدرة من العام الدراسي بدون مبرر تربوي مثل عطلة الدورة المدرسية، ووصف الأمر بأنه إرث النظام السابق، وأعلن التجمع توقف التعامل مع أي إدارة للقطاع تعمل ضد إرادة المعلمين ولا تراعي الأقدمية.
وقال البيان إن القرارات المعلنة جاءت بعد التفاكر حول واقع التعليم، وشكا من اهمال دور التعليم والمعلم، وناشد التجمع المعلمين والمعلمات لدراسة الأمر والتوحد حول المطالب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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