السودان كانت أول دولة مضيفة.. كيف نشأت فكرة بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

يشهد اليوم الجمعة الحادي والعشرين من شهر يونيو بطولة كأس الأمم الأفريقية على الأراضي المصرية للمرة الخامسة منذ إنطلاقها عام 1957، ولأول مرة تقام البطولة في الصيف لاعتيادها أن تكون في شهري يناير و فبراير في الشتاء على مدى أعوام طويلة .

وحين تأسس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عام 1956 وكان أول ما ارتبط به فكرة نشأة بطولة كأس الأمم الأفريقية وكان الهدف الرئيسي والأساسي من تأسيسه هو تنظيم بطولة بين دول القارة الأفريقية السمراء .

وقد تم تتويج مصر قلب القارة السمراء 6 مرات بكأس الأمم الأفريقية في أعوام 1957 ،1986،1998، 2006،2008، 2010، ولا شك ان مصر هي منبع الفكرة في تأسيس وتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية ولها الأسبقية والريادة في ذلك ، إلى جانب مصر هي منبع أيضا فكرة تأسيس الإتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف عام 1956 حيث اجتمعت كلا من مصر والسودان وجنوب أفريقيا في السابع والثامن من شهر يونيو عام 1956 في لشبونة البرتغالية وكان يتواجد في الإجتماع عبد العزيز سالم وزير الزراعة المصري ومحمد لطيف نجم نادي الزمالك الأسبق المعلق الأشهر في تاريخ كرة القدم والرياضة وقتها وكان يتواجد من السودان عبد الحليم محمد وبدوي محمد وعبد الحليم شداد ومن جنوب أفريقيا فريد ويل ، وتم على هامش الإجتماع فكرة نشاة بطولة تجمع بين منتخبات القارة السمراء تحت إسم كأس الأمم الأفريقية وكانت أول دولة مضيفة هي عاصمة السودان الخرطوم ، بمناسبة إستقلال السودان حيث لم تكن وقتها منقسمة إلى دولة السودان وجنوب السودان.

ولو استعرضنا تاريخ بطولة مصر لكأس الأمم الأفريقية على مدار السنوات منذ عام 1957 ، في عام 1957 فازت مصرببطولة كأس الأمم الأفريقية حيث كانت النتيجة 4-0 أمام إثيوبيا التي حصلت على المركز الثاني وجاءت السودان في المركز الثالث، وفي عام 1986 كانت الدولة المضيفة مصر وفازت مصر بالبطولة للمرة الثانية أمام الكاميرون التي جاءت في المركز الثاني ،وفي عام 1998 فازت مصر على جنوب أفريقيا بهدفين مقابل لا شيء وكانت الدولة المضيفة بوركينا فاسو، وفي 2006 فازت مصر على ساحل العاج وتوجت مصر بالبطولة وكانت الدولة المضيفة مصر، وفي عام 2008 فازت مصر بالبطولة بهدف مقابل لا شيء أمام الكاميرون التي جاءت في المركز الثاني وكانت الدولة المضيفة غانا ، وفي عام 2010 فازت مصر بهدف مقابل لا شيء أمام غانا وكانت الأرض المضيفة أنغولا.