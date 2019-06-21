محامي رونالدو يحاول التفاوض بـ "قضية الاغتصاب" خارج المحكمة

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن مصادر قولها إن فريق دفاع رونالدو طلب المزيد من الوقت لمواجهة ادعاءات كاثرين مايورغا، البالغة من العمر 31 عاما، والتي تتهم رونالدو باغتصابها في فندق "بالمز" في لاس فيغاس بالولايات المتحدة بيونيو من عام 2009.
وطالب فريق الدفاع مهلة من محكمة منطقة نيفادا، لتقديم ملف من 46 صفحة للدفاع عن "الدون"، ودفع القاضي لرفض القضية.
وأوضحت الصحيفة أن فريق الدفاع يحاول أن ينهي القضية خارج المحكمة، إما من خلال رفضها، أو إجبار القاضي على اللجوء لحل "التحكيم".
وفي حال تم اللجوء لخيار التحكيم خارج المحكمة، فإن الإجراءات ستكون سرية، وسيتم الحكم فيها من خلال وسيط خبير.
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