الجيش الجزائري يكشف مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوبي البلاد

كشفت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الجمعة مخبأ للأسلحة والذخيرة بمنطقة باجي مختار جنوبي البلاد.
وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إن المخبأ يحتوي على: بندقية رشاشة من نوع FMDP، وبندقية آلية من نوع كلاشنيكوف، بالإضافة إلى بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف، وقاعدتي إطلاق صواريخ عيار 107 ملم، و87 قذيفة هاون عيار 82 ملم، و٦ قذائف RPG-2، وكمية كبيرة من الذخيرة من مختلف العيارات تقدر بـ2496 طلقة.
من جهة أخرى، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ثلاثة مخابئ للإرهابيين، وسبع قنابل تقليدية الصنع، وأغراض أخرى؛ إثر عملية بحث وتمشيط ببلدية لارباع بولاية باتنة.
وأوضح البيان أن مثل هذه النتائج النوعية تؤكد على فعالية ونجاح مختلف العمليات التي تقودها وحدات الجيش في تأمين وحماية كافة التراب الوطني من مختلف الآفات والتهديدات.
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