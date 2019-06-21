إغلاق قضية الاتّهام في قضية مُنتحل صفة “حميدتي”

أغلقت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح، قضية الاتّهام في محاكمة نزيل بسجن كوبر يُواجه تُهماً و(3) آخرين، بانتحال صفة قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” والاحتيال على المُواطنين، وذلك بعد أن استمعت المحكمة لآخر شهود الاتّهام لواء شرطة بالمعاش من الإدارة العامة للمُرور ومندوب من إدارة الترخيص الحكومي، وقَطَعَت المحكمة حسب “الأحداث نيوز” أمس، موعداً جديداً لاستجواب المُتّهمين.
وكان الشاكي مُساعد من قوات الدعم السريع، أبلغ بمُوجب عريضة من نيابة أمن الدولة عبر الشؤون القانونية، بأنّ هنالك شَبكةً تعمل في ابتزاز المُواطنين باسم قائد “الدعم السريع”.
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