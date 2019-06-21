نائب رئيس الكاف عن تمرد لاعبي زيمبابوي قبل افتتاح أمم أفريقيا: لا نحتاج إلى "فشل آخر"

علق نائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، أوسو أوبياوانا، عن أزمة تمرد لاعبي زيمبابوي، ورفضهم خوض المران الرئيسي لمباراة افتتاح كأس أمم أفريقيا أمام مصر، وتهديدهم بعدم خوض المباراة.

قال أوبياوانا، في مجموعة تغريدات نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر": "آمل أن يحضر لاعبو زيمبابوي لتلك المباراة في افتتاح البطولة باستاد القاهرة الدولي، المتوقع حضور أكثر من 70 ألف متفرج، لا نحتاج لفشل آخر بعد كارثة 31 مايو (انسحاب الوداد المغربي أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا)".

وتابع "أناشد لاعبو زيمبابوي ألا يتسببوا في حرج هائل لكرة القدم الأفريقية".

وعن الأزمة قال "لا تزال المفاوضات مستمرة مع لاعبي منتخب زيمبابوي، ويحضر فيها مسؤولو الاتحاد الزيمبابوي ومسؤولين من السفارة الزيمبابوية ونأمل أن تنتهي على مواقفة اللاعبين".

وأردف "اللاعبون يطالبون بأن يتم دفع المستحقات المتأخرة بصورة فورية، التي تقدر بنحو 9 آلاف دولار لكل لاعب، بالإضافة إلى نحو 5 آلاف دولار و4 آلاف دولار بدلا للظهور في مباراة الافتتاح والمبلغ الثالث لخوضهم باقي مباريات البطولة، بالإضافة إلى وعدهم بنحو 5 آلاف دولار في حال تأهلهم وتصرف ألفي وخمسمائه دولار مقدم في حالة التأهل".

وأتم بقوله "اللاعبون شعروا أنهم بحاجة إلى رد فعل صارم، حتى يسمع صوتهم بصورة قوية، لأن مماطالات الاتحاد الزيمبابوي ظلت مستمرة لفترة طويلة".

وكان عدد من لاعبي منتخب زيمبابوي، قد أعلنوا تمردهم ورفضهم خوض المران الرئيسي قبل مواجهة مصر في افتتاح كأس الأمم الأفريقية.

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تأخر عدد من لاعبي منتخب زيمبابوي عن المران الرئيسي، بحسب ما رصده مراسل "سبوتنيك".

وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن سفير زيمبابوي اجتمع مع لاعبي المنتخب، من أجل حل أزمة المستحقات المالية.

وأشار مصدر في "كاف" إلى موقع "يلاكورة" إلى أن منتخب زيمبابوي رفض التوجه إلى أداء المران الرئيسي قبل مباراة افتتاح كأس الأمم الأفريقية من دون إبداء أسباب.

وأوضح المصدر أن الغياب عن المران، أتى بدون إخطار الاتحاد الأفريقي بشكل رسمي وهو ما قد يعرضهم لعقوبات.

وتقام منافسات البطولة التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم على 6 مجموعات وجاءت مصر على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات زيمبابوى والكونغو وأوغندا.