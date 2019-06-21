برلمان توريت يفشل في إجازة القوانين مع نهاية دورة الانعقاد الحالية

قال رئيس البرلمان في ولاية توريت بجنوب السودان ، إن البرلمان فشل في إجازة الميزانية المالية بجانب عدد من السياسات والقوانين المتعلقة بحكومة الولاية خلال دورة انعقاده الحالية نتيجة للعديد من التحديات.
وتأتي تصريحات رئيس البرلمان شارلس أودوار أوكيج ، أثناء إعلانه يوم الأربعاء عن نهاية دورة الانعقاد الحالية وإجازة ثلاثة أشهر لأعضاء البرلمان ، بعد عقد 36 جلسة منذ 11 مارس الماضي هذا العام.
وقال اودوار ، إنه كان من المفترض إجازة العديد من القوانين خلال دورة الإنعقاد المنتهية ، لكن بسبب التحديات لم يتمكنوا من المصادقة على تلك القوانين ، مشيراً إلى أنه كان من بين مشاريع البرلمان في الدورة المنتهية، إجازة ميزانية عام 2018 – 2019.
ولم يكشف أدوار عن التحديات التي أدت الى فشل البرلمان في إجازة القوانين وسياسات الحكومة.
وناشد رئيس البرلمان الولائي، أعضاء المجلس للذهاب إلى دوائرهم الإنتخابية لنشر اتفاق السلام المنشط.
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