واجتمع صلاح بزملائه خلال جلسة خاصة، موضحا أن الفوز على زيمبابوي سيكون بمثابة رسالة لباقي المنتخبات، على أن منتخب مصر منافس عنيد وباحث عن اللقب القاري الثامن في تاريخه، مشددا على ضرورة بذل أقصى جهد من أجل الظفر باللقب.
ووعد صلاح بتقديم هدايا قيمة في حالة الفوز بالبطولة الإفريقية لجميع اللاعبين في المنتخب، كنوع من الحافز الإضافي.
وستنطلق شارة بداية البطولة الإفريقية "كان" في إستاد القاهرة الدولي عند الساعة الحادية عشر بتوقيت موسكو مساء الجمعة، بمواجهة أصحاب الأرض بنظرائهم منتخب زيمبابوي ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات.
كانت هذه تفاصيل خبر هدية منتظرة.. ورسالة صلاح لزملائه في منتخب الفراعنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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