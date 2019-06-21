الرئيس التركي يستقبل بارزاني في إسطنبول

الخليج 365: استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، رئيس إقليم شمال العراق نيجيرفان بارزاني في مدينة إسطنبول. ويجري اللقاء في المكتب الرئاسي بقصر دولمة بهتشه، بعيدًا عن عدسات الصحفيين. وانتخب برلمان إقليم شمال العراق، نهاية مايو/أيار الماضي، بارزاني مرشح “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، رئيسا للإقليم بغالبية 68 صوتا من مجموع الأعضاء الحاضرين البالغ عددهم 81 من أصل 111 برلمانيا.

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