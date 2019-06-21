وفاة أكثر 24 شخصا إثر حريق ضخم بإندونيسيا

الخليج 365:

لقي ما لا يقل عن عشرين شخصا حتفهم، اليوم الجمعة، إثر حريق ضخم في إندونيسيا، وذلك بحسب مسؤولين.

وقال رئيس وكالة مكافحة الكوارث في شمال سومطرة، “هناك 24 وفاة”، مضيفا أن المحققين يعتقدون أنهم تعرفوا على رفات 21 شخصا بالغا وثلاثة أطفال.

وأضاف: “لا نعرف سبب الحريق لكن تم إخماده”.