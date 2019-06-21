اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

وفاة أكثر 24 شخصا إثر حريق ضخم بإندونيسيا

0 نشر
-- 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
شهاب محمد - الخرطوم - وفاة أكثر 24 شخصا إثر حريق ضخم بإندونيسيا

الخليج 365:

لقي ما لا يقل عن عشرين شخصا حتفهم، اليوم الجمعة، إثر حريق ضخم في إندونيسيا، وذلك بحسب مسؤولين.

وقال رئيس وكالة مكافحة الكوارث في شمال سومطرة، “هناك 24 وفاة”، مضيفا أن المحققين يعتقدون أنهم تعرفوا على رفات 21 شخصا بالغا وثلاثة أطفال.

وأضاف: “لا نعرف سبب الحريق لكن تم إخماده”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة أكثر 24 شخصا إثر حريق ضخم بإندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا