روسيا.. تحذر واشنطن من الخطوات المتهورة تجاه إيران

الخليج 365:

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن خطر النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ما زال موجودا، وأن موسكو تدعو واشنطن للتفكير في العواقب وعدم اتخاذ خطوات متهورة.

وقال ريابكوف للصحفيين: “أغلب “الحرائق” في الشرق الأوسط بدأت بسبب خط أشعلته واشنطن، وخطر النزاع ما زال قائما، ونحن ندعو مرة أخرى الشخصيات المسؤولة إذا كانوا موجودين في واشنطن بالتفكير في العواقب وعدم اتخاذ خطوات متهورة”.

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وأضاف ريابكوف: “الولايات المتحدة تتعمد اتباع نهج تصعيد الموقف، إنها تثير الموقف وتدفعه إلى هاوية النزاع المفتوح”.

بدوره دعا المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم كل الأطراف لضبط النفس في الموقف المتعلق بإيران وقال إن موسكو قلقة من تفاقم التوتر بين واشنطن وطهران.

وأسقطت طهران هذا الأسبوع طائرة عسكرية أمريكية مسيرة، الأمر الذي أثار مخاوف من مواجهة عسكرية بين البلدين.