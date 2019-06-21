هيئة شؤون الأنصار تكشف حقيقة علمها بموعد فض اعتصام القيادة العامة

التاريخ: 21-يونيو-2019
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نفى أمين الدعوة والارشاد بهيئة شؤون الأنصار محمد الحوار محمد، سحب خيمة الهيئة من ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة. وأشار امين الدعوة والإرشاد لعدم صحة ما راج عن علم الهيئة بموعد فض الاعتصام، وقال (لم نشر من قريب أو من بعيد لرفع الخيمة بل اعددنا برنامج للمعايدة في الخيمة وجهزنا مواد فطور العيد والاكراميات للمعايدة).
ووصف الحوار ما راج عن سحب الخيمة بالكذب والبهتان الصريح وأنه يمثل تشويهاً لصورة هيئة شؤون الأنصار، وذكر في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة بمقرها بود نوباوي أمس، أن أعضاء الهيئة تعرضوا للانتهاكات وأصيب أحد شبابهم في رأسه، وصودرت الخيمة وما فيها من مستلزمات وتغذية).
وتابع بحسب الجريدة (ما وقع علينا من ضرر لا يقل عما وقع لغيرنا من أهل السودان)، وشدد على ضرورة رد ما تمت مصادرته، وأضاف (يجب ان يرد لكل ذي حقا حقه، وندين عملية فض الاعتصام ).
وأعلن أمين الدعوة والارشاد، دعم الهيئة وتأييدها لمطلب تشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة الجناة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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