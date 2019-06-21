تحذير من استئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي

حذر تجمع أساتذة الجامعات والمعاهد العليا، من استئناف الدراسة بالجامعات، وقال إن فتح تلك المؤسسات بمثابة دعوة للعنف وستترتب عليها خسائر في الارواح والممتلكات.

وقال ممثل تجمع أساتذة الجامعات، الأستاذ بجامعة الخرطوم محمد يوسف أحمد المصطفى، في مؤتمر صحفي بمركز طيبة برس للإعلام امس، (فتح الجامعات في هذا التوقيت عبث ولعب عيال وشغل ناس ما مسؤولين).

وأضاف أن الطلاب الجامعيين اصبحوا جزءاً من القوة الثورية مما يضاعف احتمال دخولهم في مواجهات مع الوحدات الجهادية والأمن الطلابي الذي طالب بضرورة حلهما.

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وبرأ محمد يوسف، المعتصمين من تهمة التخريب واعمال السرق والنهب التي طالت جامعة الخرطوم وكلية الأشعة بجامعة السودان، وأشار إلى أن قوة ترتدي زياً نظامياً استباحت حرم جامعة الخرطوم بعتادها العسكري، ولم يكن بالجامعة اي معتصم.

وبحسب الجريدة اتهم محمد يوسف، المجلس العسكري الانتقالي، بقيادة حملة افتراءات وبث خطاب كراهية ضد تحالف قوى الحرية والتغيير، وشدد على أن سلاح التجمع يتمثل في قول الحقيقة، وذكر (جنرالات المجلس قطعوا الطريق امام الثوار ولم ينحازوا للثورة)، ولفت إلى أن انهم قبلوا التفاوض معهم من أجل السودان.

ومن جانبها كشفت عضو تجمع الأساتذة مريم محجوب شريف عن اعتقال الأستاذين نصر الدين الرحيمة والسماني سعيد من جامعة نيالا وفصلهما عن العمل، واتهمت المجلس العسكري بالفشل في حماية المواطنين، وانتقدت برنامج خفافيش الظلام بالتلفزيون القومي، والذي يقدح في سلوك المعتصمين ويحاكمهم في خطاب وصفته بغير المسؤول وفيه اشانة سمعة لمجرد وجودهم في تلك اللحظة بأرض الاعتصام.

وشدد تجمع الأساتذة على ضرورة ضبط المجلس للخطاب الإعلامي الرسمي الذي تبثه القنوات المحلية، ووقف خطاب الكراهية ضد قوى الحرية، ورهن استئناف الدراسة بالجامعات بإعادة المفصولين السياسيين من الاساتذة والطلاب وإقالة مدراء الجامعات الذي عينهم رئيس الجمهورية المخلوع عمر البشير، ووقف حملة الاعتقالات والافراج عن المعتقلين وعدم استخدام العنف ضد المحتجين السلميين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)