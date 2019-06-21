تجمع المهنيين يكشف عن اعتقال أساتذة جامعات وعاملين بوزارة النفط

كشف تجمع المهنيين السودانيين عن اعتقال 3 من أساتذة الجامعات، ومداهمة واعتقال عاملين بوزارة النفط من داخل مكاتبهم بواسطة قوة نظامية.

وأشار تجمع مهنيي النفط في بيانب حسب الجريدة أمس، الى ان قوة نظامية، داهمت الوزارة واعتقلت عاملين من داخل مكاتبهم بعد وقفة احتجاجية حداداً على شهداء مجزرة فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة ومجزرة دليج.

ونوه تجمع مهنيي النفط الى ان أمن النظام البائد لا يزال يقمع ويعتقل ويرهب، ولا زالت الدولة العميقة تعمل على إجهاض الثورة.

وأعلن ممثل تجمع أساتذة الجامعات والمعاهد العليا محمد يوسف أحمد المصطفى، عن اعتقال الاستاذ بجامعة السودان حامد سليمان حامد، بجانب استاذين بجامعة الدلنج.

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وكشف مصطفى في مؤتمر صحفي عقده التجمع، بمركز طيبة برس للإعلام امس، عن تعرض مساعدي التدريس المقيمين بالقرب من مستشفى المعلم للاعتقال والضرب والإهانة قبل أن يطلق سراحهم في الثالثة عصراً، وأكد عدم وجود إحصائية دقيقة لعدد المعتقلين بسبب انقطاع الإنترنت.

ومن جانبها كشفت عضوة تجمع أساتذة الجامعات مريم محجوب شريف عن خصم مرتب 3 ايام من 13 موظفاً بوزارة النفط عقاباً على استجابتهم للعصيان المدني الذي دعا له تجمع المهنيين السودانيين في التاسع من يونيو الجاري.

وفي سياق آخر نفذ موظفون بمؤسسات حكومية وقطاع خاص، وقفات احتجاجية أمام مباني مؤسساتهم ووزاراتهم صباح امس، تنديداً بما وصفوها بمجزرة 29 رمضان والمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

ووقع على دفتر الحضور الثوري أمس، موظفو بنك الخرطوم الرئاسة وبنك المزارع وتجمع اساتذة جامعة الجزيرة ومنسوبو الجامعة، بجانب موظفي شركة دال للسيارات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)