المجمع الصوفي يدعو لاستئناف التفاوض بين العسكري وقوى الحرية والتغيير

دعا المجمع الصوفي العام إلى استئناف التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير من حيث ما اتفق عليه من بنود.

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وناشد المجمع في بيان بحسب الجريدة أمس، أهل الحل والعقد والحكمة والإرشاد إلى أن يتنادوا ويتكاتفوا ويوحدوا جهودهم من أجل دعم ومؤازرة مسيرة الحوار، باعتباره المخرج الوحيد من الأزمة السياسية والسبيل لوصول البلاد إلى بر الأمان.

وقال المجمع انه ملتزم بالاستمرار في جهوده لتقريب وجهات النظر ودعم كل المساعي الجارية وبكافة السبل لحث طرفي التفاوض لمواصلة الحوار المباشر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)