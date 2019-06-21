حميدتي: لن ننفرد بتشكيل الحكومة وسنقدم رموز النظام السابق لمحاكمات عاجلة

تعهد نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، بعدم اتجاه المجلس لتشكيل حكومة دون التوصل الى توافق مع بقية القوى.

وقال حميدتي في لقاء مع قيادات نسائية بقاعة الصداقة أمس، (ما عايزين ننفرد وجاءت إلينا أعداد كبيرة من الكفاءات، لكن ما دايرين زول برة الاتفاق عشان ما يعمل مظاهرات أو مشاكل).

وأعلن نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع ، توصلهم لمن أصدر أوامر فض الاعتصام، وأرجع تحفظه على اعلان اسمه لتجنب التأثير على سير التحقيقات، وتعهد بتقديم أي فرد من القوات النظامية لمحاكمة علنية حال تورطه في تجاوزات.

واشتكى حميدتي من تعرض قوات الدعم السريع لما وصفها بالهجمة التي تشكك في تلك القوات، وكشف عن القاء السلطات القبض على لواء ومعه مجموعة تنتحل صفة قوات الدعم السريع تقوم بالتجنيد.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع (ألقينا القبض على لواء ومجموعة ببطاقاتهم ومكناتهم)، وأشار الى ان 23 من عناصر الدعم السريع هددوا مواطنين تم القبض على 9 منهم ويجري البحث عن الباقين.

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وأضاف حميدتي بحسب صحيفة الجريدة أن زي الدعم السريع متاح في الأسواق، ودلل على ذلك بأن السلطات ألقت القبض على ضباط وأفراد منتحلين صفة الدعم السريع قبل فض الاعتصام، وأردف (هناك فتاة صورت وذكرت انهم يرتدون كاكي الدعم السريع ولازم الناس تعرف من يرتدون ذلك الزي لا ينتمون كلهم للدعم السريع)، واستدرك قائلاً (الدعم السريع ما كلوا ملائكة)، وأعلن عن رقم مجاني لتلقي البلاغات والشكاوى.

واعترف حميدتي بضعف اعلام المجلس العسكري، وتابع (نعترف اعلامنا ضعيف، والاعلام ما معانا من زمان)، وأقر بضرورة العمل والسماح بحرية الاعلام لنقل الأحداث، وزاد (يجب نقل الحدث للعالم سواء كان علينا أم ضدنا، أخطأنا أو لم نخطئ).

وكشف نائب رئيس المجلس العسكري وقائد قوات الدعم السريع معلومات جديدة حول مجزرة 8 رمضان، وأعلن عن اعتقال 14 عسكرياً تابعين للقوات النظامية متورطين في قتل مدنيين، ولفت الى أن 5 أفراد منهم سجلوا اعترافات قضائية، وتعهد بالكشف عن كل الحقائق عقب انتهاء عمل لجان التحقيق.

واعتبر حميدتي ان المجلس العسكري مستهدف، وذكر (عصاية قايمة وعصاية نايمة لكن الحق أبلج ولن نحيد عن الحق)، وتعهد بتقديم المجلس العسكري لكل رموز النظام السابق الى محاكمات عاجلة، وشدد على انتهاء حكم المؤتمر الوطني، وقال (سنقبض على رموز النظام الفاسدة والمجرمين لاسترداد أموال الشعب التي نهبوها في الداخل والخارج).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)