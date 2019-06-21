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كيانان أهليان يتبرآن من اللقاء مع المجلس العسكري

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 21-يونيو-2019

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كيانان أهليان يتبرآن من اللقاء مع المجلس العسكري

أكدت نظارة عموم الكواهلة أن عمدة قرية كتير التابعة ادارياً لنظارة الكواهلة بلة الهادي بلة، غير مفوض للحديث باسم القبيلة.

وشدد ناظر عموم الكواهلة أحمـد يوسـف فضـل المـرجـي في بيان بحسب الجريدة أمس، على أن الحديث الأخير لعمدة قرية كتير في تجمع الادارات الاهلية بالخرطوم لا يمثل إلا نفسه وقريته.

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ومن جانبها أعلنت قبيلة الشايقية أن العمدة عثمان سيد أحمد لا يمثلها، وانه غير مفوض بالحديث عنها، وقالت في بيان لها إن العمدة الحالي تم تعيينه كناظر على عموم قبائل الشايقية عن طريق الرئيس المخلوع المشير عمر البشير في آخر ايامه لتمرير اجندة المؤتمر الوطني ولخدمة النظام البائد، ونفت القبيلة تفويضها للمجلس العسكري لاتخاذ اي قرار، وطالبت بتنحي المجلس العسكري فوراً وتسليم الصلاحيات كاملة لقوى الحرية والتغيير لتشكيل حكومة مدنية انتقالية.

ونفت القبيلة صلتها بأي كيان له علاقة باسم ابناء الشمال، وذكر البيان (ليس لدينا اي كيان سياسي سوى تحالف قوى الحرية والتغيير، ولا نفوض غيره).

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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