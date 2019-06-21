مقتل 5 جنود وإصابة 4 بكمين إرهابي شمالي حضرموت باليمن

قتل وأصيب تسعة جنود يمنيين، اليوم الجمعة، بكمين لتنظيم "القاعدة" الإرهابي "المحظور في روسيا وعدد من الدول" في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

فجر عناصر تنظيم القاعدة عبوة ناسفة بالتزامن من مرور آلية للجيش في منطقة منخر غرب مديرية القطن شمالي حضرموت."



وأسفر عن مقتل 5 جنود وإصابة 4 آخرين، وقتل جندي من قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، أمس الخميس، أثناء محاولته تفكيك عبوة ناسفة في مديرية المحفد شرق محافظة أبين جنوبي اليمن.